Новый микроавтобус появился у спортивной школы «Олимп» в Пскове

21:09, 26 февраля 2024, ПАИ

Новый микроавтобус появился у спортивной школы «Олимп» в Пскове, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Теперь ребята будут ездить на соревнования по фигурному катанию, хоккею, боксу и гребному спорту на собственном транспорте. Уверен, что поездки будут комфортными, а наши спортсмены привезут ещё больше медалей!» – написал глава региона.

Он отметил, что средства были выделены из регионального и федерального бюджетов в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.