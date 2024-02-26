Новый микроавтобус появился у спортивной школы «Олимп» в Пскове
Новый микроавтобус появился у спортивной школы «Олимп» в Пскове, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«Теперь ребята будут ездить на соревнования по фигурному катанию, хоккею, боксу и гребному спорту на собственном транспорте. Уверен, что поездки будут комфортными, а наши спортсмены привезут ещё больше медалей!» – написал глава региона.
Он отметил, что средства были выделены из регионального и федерального бюджетов в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
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