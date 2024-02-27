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Преподаватель вуза в Великих Луках признан виновным в получении пяти взяток и служебном подлоге

Декан филиала ПсковГУ в Великих Луках признан виновным в получении пяти взяток и служебном подлоге, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

С 2018 по 2022 г. за денежное вознаграждение преподаватель обеспечил пяти студентам внесение в экзаменационные и зачетные ведомости заведомо ложных сведений о сдаче ими зачетов и экзаменов. При этом на аттестации учащиеся не присутствовали, фактическая проверка их знаний не производилась. Всего в качестве взяток фигуранту было передано 138 тысяч рублей.

Кроме того, осуждённый удостоверил экзаменационные и зачетные ведомости своими личными подписями, то есть совершил служебный подлог – внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений из корыстной заинтересованности.

Приговором Великолукского городского суда Псковской области фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев условно, с испытательным сроком 3 года. Также ему назначен штраф в размере 400 тысяч рублей. Он лишён права заниматься педагогической деятельностью в течение трёх лет.

Приговор вступил в законную силу.

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