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Общество

Больше половины псковичей страдает от отсутствия в офисе свежего воздуха и тишины

Исследование рабочей среды жителей Псковской области показывает, что наиболее эффективно люди работают в собственных кабинетах, сообщается в исследовании hh.ru. Об этом заявили половина, или каждый второй опрошенный (51%). С другой стороны, каждый пятый (22%) респондент заявил, что максимально продуктивно трудится, наоборот, в неформальной или лаунж-зоне, еще 19% чувствуют, что лучше всего им работается на кухне или в кофе-зоне.

10% опрошенных псковичей любят изолироваться от коллег и работать в одиночестве в переговорных комнатах. В противовес им другие 10% отлично трудятся в open space. Интересно, что у 3% псковичей на работе есть библиотека и там они отлично могут работать. А вот 2% респондентов чувствуют себя максимально продуктивно даже на созвонах или zoom-встречах.

40% опрошенных поставили своему рабочему офису или пространству от 1 до 6 баллов из 10. Средняя оценка в общем составила 6,7 балла. То есть, в общем и целом, работники оценивают свои рабочие места как удовлетворительные. При этом действительно высокие оценки по 9 и 10 баллов люди ставили не часто – 8% и 17% опрошенных.

Каждый второй опрошенный в регионе заявил, что ему на работе или в офисе не хватает свежего воздуха. Еще 40% страдают от шума и отсутствия тишины, близко к ним (42%) хотят, чтобы работодатели установили им удобную мебель. Каждый третий хочет видеть на работе живые растения.

На вопрос «Если бы вы могли добавить в свой офис любую технологию или зону, даже самую невероятную, что бы это было?» люди хотят на работе иметь доступ к 3D-принтеру, VR, аквариуму, аэротрубе, бане, бассейну, большому балкону для работы, ботаническому саду с тропическими растениями и фонтанами, а еще работники мечтают на работе о гамаках, удобных диванах и живых уголках.

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