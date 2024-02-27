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Великолучанин может отправиться на три года в колонию за незаконное хранение наркотиков

Жителя Великих Лук осудят за незаконное хранение наркотиков. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.

Великолучанин может отправиться в колонию за незаконное хранение наркотиков. Фото: ПАИ

Летом 2023 года 37-летний великолучанин для собственного употребления вырастил коноплю и собрал ее части, получив наркотическое вещество. Его он хранил у себя дома без намерения сбыть.

Мужчина обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере). Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в суд.

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