Великолучанин может отправиться на три года в колонию за незаконное хранение наркотиков

11:28, 27 февраля 2024, ПАИ

Жителя Великих Лук осудят за незаконное хранение наркотиков. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.

Летом 2023 года 37-летний великолучанин для собственного употребления вырастил коноплю и собрал ее части, получив наркотическое вещество. Его он хранил у себя дома без намерения сбыть.

Мужчина обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере). Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в суд.