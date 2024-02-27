27-29 февраля на нескольких объектах Псковского музея-заповедника пройдут санитарные дни

10:09, 27 февраля 2024, ПАИ

На этой неделе на нескольких объектах Псковского музея-заповедника пройдут санитарные дни, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

27 февраля закрыты: Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря; главное здание Псковского музея-заповедника; Картинная галерея Псковского музея-заповедника; Поганкины палаты; Приказная палата Псковского кремля; Власьевская башня; Плоская башня; мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского; музей-квартира В. И. Ленина; музей истории города Печоры; музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова; музей-усадьба М. П. Мусоргского; музей-усадьба С. В. Ковалевской.

28 февраля горожане и туристы не смогут попасть во Двор Постникова и в Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза), 29 февраля - в музейный комплекс «Варлаамовский угол» (Высокая и Варлаамовская башни).