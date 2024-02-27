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Михаил Ведерников поздравил военнослужащих региона с Днём Сил специальных операций

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил воинов спецподразделения с профессиональным праздником – Днём Сил специальных операций Российской Федерации. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

​Михаил Ведерников поздравил военнослужащих региона с Днём сил специальных операций. Фото: ПАИ

Глава региона отметил, что за свою историю Силы специальных операций России прошли славный путь побед и достижений. В числе выполненных боевых задач ССО — борьба с сомалийскими пиратами, проведение контртеррористических спецопераций на Северном Кавказе и в Сирии. Сегодня силы спецопераций успешно выполняют задачи СВО, подчеркнул Михаил Ведерников.

Он также отметил, что бойцы подразделений отличаются высочайшей подготовкой и боевой выучкой, отвагой, крепостью духа и мужеством.

«Постоянно совершенствуя боевое мастерство, силы специальных операций с честью выполняют любые поставленные задачи внутри страны и за ее пределами, надежно защищают безопасность и суверенитет нашего государства. Выражаю признательность ветеранам подразделений спецназначения, чей опыт передается молодым бойцам. Сегодня на героических традициях и подвигах легендарного спецназа, а также других родов войск Вооруженных Сил России воспитывается нынешнее поколение защитников Родины, которые готовы достойно ответить на любые современные угрозы», – сказал губернатор Псковской области.

Он пожелал представителям профессии здоровья, силы духа, успехов в ратной службе и надежного тыла дома.

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