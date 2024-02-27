Водитель пострадал в результате ДТП в Великих Луках
Водитель автомобиля Lada не справился с управлением и вылетел в кювет. ДТП произошло у дома №2 на улице Силина в Великих Луках сегодня, 27 февраля. Об этом сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
В результате ДТП пострадал водитель 1968 года рождения. Он госпитализирован в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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