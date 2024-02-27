Водитель пострадал в результате ДТП в Великих Луках

10:22, 27 февраля 2024, ПАИ

Водитель автомобиля Lada не справился с управлением и вылетел в кювет. ДТП произошло у дома №2 на улице Силина в Великих Луках сегодня, 27 февраля. Об этом сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

В результате ДТП пострадал водитель 1968 года рождения. Он госпитализирован в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.