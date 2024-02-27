Житель Пыталовского района украл и продал автомобиль иностранца
Жителя Пыталовского района осудят за кражу и продажу чужого автомобиля. Об этом ПАИ сообщили в районной прокуратуре.
В сентябре 2023 года 59-летний мужчина украл автомобиль у иностранного гражданина из деревни Лудонка Пыталовского района. Похищенный транспорт злоумышленник продал и распорядился вырученными деньгами по своему усмотрению.
Теперь житель Пыталовского района обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
В настоящее время уголовное дело направлено в Пыталовский районный суд для дальнейшего рассмотрения.
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