Житель Пыталовского района украл и продал автомобиль иностранца

12:31, 27 февраля 2024, ПАИ

Жителя Пыталовского района осудят за кражу и продажу чужого автомобиля. Об этом ПАИ сообщили в районной прокуратуре.

В сентябре 2023 года 59-летний мужчина украл автомобиль у иностранного гражданина из деревни Лудонка Пыталовского района. Похищенный транспорт злоумышленник продал и распорядился вырученными деньгами по своему усмотрению.

Теперь житель Пыталовского района обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

В настоящее время уголовное дело направлено в Пыталовский районный суд для дальнейшего рассмотрения.