Пакет мер социальной поддержки Героев России и их родственников приняли в Псковской области

11:45, 27 февраля 2024, ПАИ

Ежемесячные выплаты Героям России и их родственникам в случае гибели удостоенных этого звания граждан установлены в Псковской области. Норма, предложенная губернатором Михаилом Ведерниковым, поддержана депутатами областного Собрания на февральской сессии сегодня, 27 февраля. об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсобрания.

Принятый закон предусматривает ежемесячную денежную выплату в размере десяти тысяч рублей Героям России, Героям Советского Союза, а также членам их семей. Социальная выплата родственникам выплачивается в равных долях каждому члену семьи.

Из расчёта проживающих на территории Псковской области Героев РФ (на данный момент 8 человек) и 19 погибших Героев на реализацию принятой меры социальной поддержки потребуется 3,24 млн рублей.

Добавим, что на февральской сессии также принят закон, освобождающий Героев России и их вдов от уплаты транспортного налога. Ранее указом губернатора дети Героев – школьники и студенты – получили право на бесплатный проезд на городском и пригородном транспорте на территории Псковской области.