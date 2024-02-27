В Псковской области льготы по транспортному налогу для участников СВО продлены ещё на год
Депутаты областного Собрания приняли закон, продлевающий действие налоговых льгот для граждан, участвующих в специальной военной операции. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.
От уплаты транспортного налога на один автомобиль освобождаются военнослужащие-контрактники, мобилизованные граждане, военнослужащие Федеральной службы безопасности, сотрудники Росгвардии, органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы. Льготой по выбору могут воспользоваться либо сами участники СВО, либо их супруги.
Кроме того, освобождение от уплаты транспортного налога предусмотрено для Героев РФ и Героев Советского Союза, а также не вступивших в повторный брак супругов погибших или умерших Героев.
Общая сумма выпадающих доходов областного бюджета в 2024 году составит 9,1 миллиона рублей.
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