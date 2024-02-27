Предусмотреть ответственность для кадастровых инженеров предлагают псковские депутаты

12:06, 27 февраля 2024, ПАИ

Депутаты предложили наказывать кадастровых инженеров за допущенные ошибки при подготовке схем земельных участков – на февральской сессии Псковское областное Собрание депутатов поддержало соответствующую законодательную инициативу депутатов Республики Карелии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсобрания.

Основываясь на региональной практике, законодатели обращают внимание на многочисленные ошибки в подготовленных схемах расположения земельных участков для бесплатного предоставления в собственность многодетным семьям и другим льготным категориям граждан. Нередко прямым следствием ошибок кадастровых инженеров является пересечение границ образуемых земельных участков с границами соседних уже образованных участков, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территорий.

Чтобы повысить качество кадастровых работ, депутаты предлагают предусмотреть в федеральном законодательстве меры ответственности кадастровых инженеров за несоблюдение требований законодательства РФ при выполнении работ по подготовке таких схем. Кроме того, коллеги из Карелии предлагают дополнить правовую базу положением, согласно которому результатом кадастровых работ кадастрового инженера наряду с межевым планом, техническим планом и актом обследования будет являться схема расположения земельного участка.

Законодательная инициатива находится на рассмотрении в Государственной Думе, включена в предварительную программу весенней сессии парламента.