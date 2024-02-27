Депутаты Псковского облсобрания поддержали поправки в федеральный закон о банкротстве
Депутаты Псковского областного Собрания поддержали законодательную инициативу, меняющую очередность удовлетворения требований об уплате налогов и иных обязательных платежей в делах о банкротстве, сообщили в пресс-службе регионального парламента. Внесённый в Государственную Думу законопроект разработан Правительством РФ во исполнение решения Конституционного Суда РФ.
Конституционный Суд указал, что обязанность платить законно установленные налоги и сборы имеет публично-правовой характер, вместе с тем взимание обязательных платежей не должно препятствовать удовлетворению требований кредиторов первой и второй очереди, в том числе работников должника. Эта правовая позиция отражена в законопроекте, поддержанном депутатским корпусом.
Круглый стол по итогам проекта «Твой регион – твои возможности 2.0» проходит в медиацентре ПАИ
Аппараты региональных уполномоченных будут созданы в структуре псковского облсобрания
Возможности использования регионального материнского капитала расширили в Псковской области