Культурный код, миллионы пельменей и звёзды Пушкина: Ольга Тимофеева расскажет в «Оглавлении» о предстоящих событиях
Гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 27 февраля, станет председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.
- Какой новый мультимедиаспектакль покажут в Псковском кремле?
- Кого сыграет на поляне в Михайловском Сергей Безруков?
- Где в мае будут лепить миллион пельменей?
- Когда в Псковской области откроется своя ВДНХ?
Об этом и многом другом – в эфире программы «Оглавление» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
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