Культурный код, миллионы пельменей и звёзды Пушкина: Ольга Тимофеева расскажет в «Оглавлении» о предстоящих событиях

13:47, 27 февраля 2024, ПАИ

Гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 27 февраля, станет председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

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Об этом и многом другом – в эфире программы «Оглавление» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».