Судачья лихорадка на Псковском озере

15:52, 01 марта 2024, ПАИ

Я глазам своим не поверил. «Это берег? Но его здесь не должно быть!» – спросил я у товарища, приближаясь к месту лова судака. Оказывается, чёрная полоса – это тысячи автомобилей, снегоходов и рыболовов. На льду Псковского озера настоящий бум – все хотят поймать судака.

Все за судаком!

Таких автогруппировок рыболовов на льду Псковского озера собирается и не одна, и не две…

Три дня назад побывал на судаке на Псковском озере. От дома до лунки всего-то 20 км, считай, рядом. Красота. Я был наслышан, что на льду озера сейчас ловят судака тысячи рыболовов. Но то, что увидел, превзошло все мои ожидания. Подъезжая к центру южной части озера, я издалека заметил что-то непонятное. Мы приближались к широченной тёмной полосе. Что это? Берег? Но его тут не может быть! До берега отсюда в любую сторону не менее семи-восьми километров. «Это и есть судачатники», – подсказал мне товарищ. Ба-а! Так сколько же их здесь? Мы подъезжали к месту лова ближе и ближе, а мои глаза раскрывались всё шире и шире. Тёмная полоска становилась всё жирнее и длиннее. Начали просматриваться силуэты машин, и собралось их только в этом месте, вы не поверите, не меньше… тысячи. Несколько сотен автомобилей было и в других местах. В этот день я насчитал три или четыре автогруппировки, но та, к которой мы подъехали, была самая мощная. Если машин тысяча, то рыболовов можно смело на два умножать, а то и на три. Вы представляете, сколько собралось желающих поймать судака? Товарищ сказал, что дня три назад было ещё больше. Да-а! Здесь не только весь рыболовный Псков собрался, но и все окрестности.

Полный облом

Я ничего не поймал. Продрал одного хорошего судака, и один подброс блесны был. И всё. Это мой первый выезд за клыкастой рыбой в эту зиму, и первый блин оказался комом. Но, самое главное, не пойму, почему такой облом? Рыбачу не первый десяток лет, в том числе и здесь, на Псковском озере. Бывало, и зимнего судака ловил, блёсны у меня такие же (сверялся с соседями), место выбирал и садился чуть ли не локоть к локтю с теми, кто раз за разом выуживал хороших килушных и полторашных клыкастых (видел и крупнее)… А у нас с товарищем – ноль, лишь слюнки до самого льда.

У кого густо, а у кого и пусто…

Поначалу я стеснялся, держал солидную дистанцию от тех, кто ловил рядом. Но потом осмотрелся, увидел, как судачатники чуть ли не наперегонки мчатся к новым местам, где только что поймали очередного судака, и бурятся буквально в трёх метрах от только что поймавшего рыбину рыболова. И у них почти сразу клёв хищника начинался, не у всех, но у большинства. И никто не кричит, не возмущается, лишь, может, косо посмотрит да в душе чертыхнётся и всё. Глядя на такую атмосферу, и я осмелел, начал сверлиться рядом с удачливыми судачатниками, ну, не в трёх метрах, но в пяти. И слева от них садился, и справа, и даже между ними. И… ничего!

Было два ярко выраженных всплеска клёва судака. Первый я в 17 часов отметил, а второй – в 17:45. Оба раза у окружавших меня рыболовов судак активно клевал минут по двадцать. Потом всё. Они за это время успевали по 3-4 великолепных экземпляра выудить, а кто-то и больше. Их выловленные и прыгающие на льду судаки чуть ли не по моему сапогу хвостом били. Клёв прекращался, и судачатников как ветром сдувало и дружно переносило на новое место, как только они узревали, где тащат из лунки очередного судака. Кто ни разу не видел, как это происходит, для вас снял коротенькое любительское видео, на мой взгляд, очень характерное.

Все хотят поймать заветного судака. Но…

Глядя на окружающих, я даже как-то неловко стал себя чувствовать. Нет, не из-за того, что ничего не поймал, а совсем за другое – за моё техническое оснащение и снаряжение. Почти все рыболовы вокруг нас были вооружены «шуриками» (ледобуры на АКБ, когда-то их наши умельцы из шуруповёртов переделывали, оттуда и пошло название, а сейчас рынок наполнен такими электробурами промышленного производства, жаль, что опять импортного), каждый второй с эхолотом, да ещё с навороченным, каждый десятый с подводной видеокамерой. И, как мне показалось, лишь мы с товарищем как два «лоха чилийских», всё у нас по старинке – ни «шуриков», ни эхолотов, что-то мы сильно поотстали и задержались где-то в нулевых годах.

Нашего терпения хватило до 18:30. Начинало темнеть, четверть рыболовов уже потянулась к берегу, да и судак клевать стал намного реже. Закалив свои нервы, и мы отправились восвояси.

Тем не менее рыбалка мне понравилась, надо будет повторить в ближайшее время. Ну, не может такого быть, чтобы сотни рыболовов вокруг меня ловили судака, а я так ни одного и не поймал.

Конец зимней рыбалке?

Судя по прогнозу погоды, недолго нам осталось рыбачить со льда и мой второй выезд может и не состояться. Плюсовая температура днём и ночью, туманы, дожди – этак мы ещё до 8 марта ледобуры зачехлим и на верхнюю полку в гараже спрячем.

В добавок к этому у многих отобьют желание выезжать (скоро и выходить) на лёд последние происшествия с провалившимися автомобилями. Один автомобиль провалился под лёд в Вороне (протока в устье реки Великой). Водитель в густом тумане не там пытался выехать на берег. А второе авто частично ушло под лёд неподалёку от деревни Кулье Печорского района, недалеко от новой пристани. В обоих случаях люди живы, а произошло это 24 февраля.