Рыбак погиб в Гдовском районе от наезда квадроцикла

15:16, 27 февраля 2024, ПАИ

Водитель квадроцикла наехал на мужчину-рыбака у деревни Ветвеник Гдовского района, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

По предварительным данным, трое мужчин рыбачили у деревни. В какой-то момент они заметили, что в их сторону движется квадроцикл, водитель которого впоследствии сбил одного из рыбаков.

Медики констатировали смерть мужчины на месте от полученных травм.

Обстоятельства произошедшего выясняются.