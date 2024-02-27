Рыбак погиб в Гдовском районе от наезда квадроцикла
Водитель квадроцикла наехал на мужчину-рыбака у деревни Ветвеник Гдовского района, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
По предварительным данным, трое мужчин рыбачили у деревни. В какой-то момент они заметили, что в их сторону движется квадроцикл, водитель которого впоследствии сбил одного из рыбаков.
Медики констатировали смерть мужчины на месте от полученных травм.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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