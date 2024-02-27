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Общество

Локальная ВДНХ и сцена на воде развернутся в Пскове в честь 80-летия региона

Выставка-презентация муниципалитетов Псковской области пройдёт в этом году в Пскове в честь 80-летия региона. Об этом в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове рассказала председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

Фото: Арсений Тимашов/для PR дирекции ярмарки «Виноград»

«Мы по принципу ВДНХ будем делать стенды каждого района. Они будут демонстрировать культурный и экономический потенциал. Ну и, конечно, будет замечательная культурная программа. Особенно шикарным, наверное, будет гала-концерт», – отметила гостья радиоэфира.

Она добавила, что концерт планируется провести на берегу реки Великой с мультимедийным водным экраном. Сами стенды при этом будут находиться на другой площадке.

«С каждым из районов мы эту тему отработаем. Конечно, они не просто будут делать всё что хотят. Будет объявлен стандарт: муниципалитеты будут придерживаться требований по созданию имиджевого видеоролика, по презентации, культурной составляющей, оформлению своего стенда», – пояснила председатель профильного комитета.

Ольга Тимофеева рассказала, что мероприятие будет проходить ближе к концу августа и продлится около недели. «Оказалось, что у нас совсем мало выходных. У нас даже не получается все наши проекты реализовать: некоторые накладываются друг на друга», – отметила гостья радиоэфира.

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