Забытые в банкомате деньги украла учительница из Пскова

15:14, 27 февраля 2024, ПАИ

Забытые в банкомате деньги украла учительница из Пскова, сообщили ПАИ в прокуратуре города.

Затем вся сумма была возмещена потерпевшему. С учетом позиции государственного обвинителя суд прекратил уголовное дело и уголовное преследование в отношении псковички и назначил ей меру уголовно-правового характера в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

В случае неуплаты назначенного судебного штрафа уголовное дело вновь будет направлено в суд для рассмотрения вопроса о назначении наказания. Постановление вступило в законную силу.