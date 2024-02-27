Забытые в банкомате деньги украла учительница из Пскова
Забытые в банкомате деньги украла учительница из Пскова, сообщили ПАИ в прокуратуре города.
Затем вся сумма была возмещена потерпевшему. С учетом позиции государственного обвинителя суд прекратил уголовное дело и уголовное преследование в отношении псковички и назначил ей меру уголовно-правового характера в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.
В случае неуплаты назначенного судебного штрафа уголовное дело вновь будет направлено в суд для рассмотрения вопроса о назначении наказания. Постановление вступило в законную силу.
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