Мужчина зарезал двух куриц в одном из дворов Псковского района
Мужчина зарезал двух куриц во дворе жилого дома на улице Завеличенской в Борисовичах Псковского района, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Отметим, что во дворе, где случилось происшествие, расположена школа, а само убийство произошло на глазах у проходящих людей.
Очевидец заявил, что по данному вопросу приходил участковый. Заявление в полицию написано.
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