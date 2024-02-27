Мужчина зарезал двух куриц в одном из дворов Псковского района

16:48, 27 февраля 2024, ПАИ

Мужчина зарезал двух куриц во дворе жилого дома на улице Завеличенской в Борисовичах Псковского района, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Отметим, что во дворе, где случилось происшествие, расположена школа, а само убийство произошло на глазах у проходящих людей.

Очевидец заявил, что по данному вопросу приходил участковый. Заявление в полицию написано.