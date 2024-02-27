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Общество

В Полистовском заповеднике пересчитали лосей, зайцев, тетеревов и не только

В Полистовском государственном природном заповеднике прошли зимние маршрутные учёты животных, которые позволяют оценить качественно и количественно видовой состав млекопитающих. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе заповедника.

​В Полистовском заповеднике пересчитали животных по 13 учётным маршрутам. Фото здесь и далее: ПАИ

Такой мониторинг проводится ежегодно. Такой вид комплексных учетов позволяет количественно оценивать крупных и средних млекопитающих, тетеревиных птиц – всего более десятка видов, активных в зимнее время года.

В этом году ЗМУ прошли 15-16 февраля, выбор дат всегда обуславливают климатические условия, был лёгкий мороз и ясная погода, выпал снег.

Для оценки эксперты прошли 13 учётных маршрутов общей протяжённостью 124,8 километра.

Результаты обработки данных показали, что на территории заповедника обнаружены 18 лосей, 84 зайца-беляка, 13 лисиц, три волка, 16 куниц, 2015 тетеревов, 685 белых куропаток.

Сравнение с предыдущими годами позволяет отметить снижение количества лосей, отсутствие в этом году следов косули и рыси. В то же время численность тетеревиных птиц находится на высоком уровне.

Наблюдение с помощью специальных видов учета и мониторинга животного населения с помощью фотоловушек позволяет уточнить видовой состав, численность и территориальное распределение обитателей Полистовья в заповеднике и его охранной зоне.

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