Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Радиостанция "Серебряный дождь"

Дни пушкинской поэзии в Псковской области пройдут в нестандартные даты

Дни пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в Псковской области с 6 по 9 июня, сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Дни пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в Псковской области с 6 по 9 июня. Фото: ПАИ

«Это нестандартная дата, как мы понимаем. Традиционно праздник проходит в первые выходные июня, но мы не можем обойти шестое число в рамках юбилейного года», – пояснила гостья радиоэфира.

Ранее сообщалось, что в честь 225-летия со дня рождения поэта в Псковской области пройдёт около 100 мероприятий, среди них – фестивали, концерты, выставки, виртуальные проекты, квизы, пленэры художников, флешмобы и лекции.

С планом мероприятий, приуроченных к 225-летию Александра Пушкина, можно ознакомиться по ссылке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 февраля 2024

Дни пушкинской поэзии в Псковской области пройдут в нестандартные даты
27 февраля 2024

Псковский гастрофестиваль «Моя еда» в этом году будет посвящён пельменям
27 февраля 2024

Новое мультимедийное шоу покажут в апреле в Псковском кремле
27 февраля 2024

Лабиринт из сена вновь появится на Масленицу в Пскове
27 февраля 2024

Камерный концерт Мариинского театра пройдёт в псковском драмтеатре в рамках Фестиваля русской музыки
27 февраля 2024

Локальная ВДНХ и сцена на воде развернутся в Пскове в честь 80-летия региона
27 февраля 2024

Культурный код, миллионы пельменей и звёзды Пушкина: Ольга Тимофеева расскажет в «Оглавлении» о предстоящих событиях
26 февраля 2024

Псковские мастера готовятся создать плавучую деревню

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...