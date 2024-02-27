Дни пушкинской поэзии в Псковской области пройдут в нестандартные даты

18:07, 27 февраля 2024, ПАИ

Дни пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в Псковской области с 6 по 9 июня, сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Это нестандартная дата, как мы понимаем. Традиционно праздник проходит в первые выходные июня, но мы не можем обойти шестое число в рамках юбилейного года», – пояснила гостья радиоэфира.

Ранее сообщалось, что в честь 225-летия со дня рождения поэта в Псковской области пройдёт около 100 мероприятий, среди них – фестивали, концерты, выставки, виртуальные проекты, квизы, пленэры художников, флешмобы и лекции.

С планом мероприятий, приуроченных к 225-летию Александра Пушкина, можно ознакомиться по ссылке.