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Общество

Читатели псковской библиотеки «Радуга» познакомились с технологией производства мясных продуктов

Читатели Детской экологической библиотеки «Радуга» познакомились с технологией производства продуктов из мяса в рамках проекта «Не столица, но есть чем гордиться: хутора и частные музеи Псковской области». На встречу с юными экологами пришли Антон и Александра Скрыпниковы, которые создали семейный бизнес по производству мясных деликатесов «Casa de carne», сообщили ПАИ в пресс-службе централизованной библиотечной системы Пскова.

Читатели псковской библиотеки «Радуга» познакомились с технологией производства мясных продуктов. Фото здесь и далее: пресс-служба централизованной библиотечной системы Пскова

Гости угостили собравшихся сосисками и колбасой, а также объяснили, как изготавливаются эти продукты и что нужно, чтобы открыть мясное производство.

«Оказалось, что идея заняться мясным бизнесом возникла у семьи Скрыпниковых во время пандемии, когда у них вдруг появилось много свободного времени и они решили попробовать делать домашнюю колбасу. Прошло совсем немного времени, и увлечение превратилось в успешный бизнес, в котором теперь заняты даже самые маленькие члены семьи. Младшие Скрыпниковы, например, помогают родителям клеить на готовую продукцию фирменные этикетки», – рассказали в пресс-службе.

Скрыпниковы поделились с юными экологами некоторыми секретами своей профессии, а также рассказали, как складывались традиции мясного производства. Сотрудники библиотеки, в свою очередь, подготовили для этой встречи книжную выставку.

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