Жителя Пыталовского района осудят за кражи из государственных и муниципальных учреждений
39-летнего жителя Пыталовского района осудят за кражи из государственных и муниципальных учреждений, сообщили ПАИ в пресс-службе районной прокуратуры.
В ходе следствия установлено, что начиная с 2019 года обвиняемый пять раз похищал имущество из государственных и муниципальных учреждений, а также из гаражей. Среди украденного – персональные компьютеры, мультимедийная установка, музыкальные колонки на общую сумму более 170 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в Пыталовский районный суд для рассмотрения по существу.
Псковские библиотекари поделились опытом патриотического воспитания с коллегами из Белоруссии
Студенты Великолукского механико-технологического колледжа помогли матери бойцов СВО сложить машину дров
В медиацентре ПАИ рассказали об итогах проекта социального проектирования для жителей Псковской области