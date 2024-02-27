Жителя Пыталовского района осудят за кражи из государственных и муниципальных учреждений

21:21, 27 февраля 2024, ПАИ

39-летнего жителя Пыталовского района осудят за кражи из государственных и муниципальных учреждений, сообщили ПАИ в пресс-службе районной прокуратуры.

В ходе следствия установлено, что начиная с 2019 года обвиняемый пять раз похищал имущество из государственных и муниципальных учреждений, а также из гаражей. Среди украденного – персональные компьютеры, мультимедийная установка, музыкальные колонки на общую сумму более 170 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Пыталовский районный суд для рассмотрения по существу.