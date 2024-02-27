Псковские библиотекари поделились опытом патриотического воспитания с коллегами из Белоруссии

21:35, 27 февраля 2024, ПАИ

Псковские библиотекари дистанционно приняли участие в международном научно-практическом семинаре «Библиотека как социально-коммуникативный институт общества», который прошёл в Минске, сообщили ПАИ в пресс-службе Централизованной библиотечной системы Пскова.

Белорусские библиотекари поинтересовались, как псковичи придумали и реализовали несколько виртуальных международных проектов и как псковские библиотеки занимаются патриотическим воспитанием молодёжи.

Заведующая модельной библиотекой «Библиолюб» Елена Сойтту рассказала про псковский международный проект «Книжные мосты дружбы», а заместитель директора Централизованной библиотечной системы Пскова Людмила Слабченко объяснила, как возникла идея сотрудничества с коллегами из других регионов и стран.

Заведующая отделом информационно-коммуникационных технологий Центральной городской библиотеки Пскова Настасья Бурова в свою очередь рассказала, как псковские библиотекари создавали интернет-проект «Имя Александра Невского на карте Пскова» и как он теперь помогает им заниматься гражданско-патриотическим воспитанием молодёжи. Белорусские библиотекари сказали, что будут пользоваться материалами с созданного псковичами сайта, и напомнили, что в Витебске тоже есть памятник Александру Невскому.

Организаторами мероприятия выступили Минская областная библиотека имени Пушкина и Институт повышения квалификации и переподготовки кадров Белорусского государственного университета культуры и искусств.