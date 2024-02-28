Терапевт назвала признаки дефицита витаминов

08:29, 28 февраля 2024, ПАИ

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор НМИЦ профилактической медицины Минздрава России Оксана Драпкина перечислила признаки дефицита витаминов в организме, сообщает «АиФ».

Cпециалист отметила, что на это может указывать выраженная усталость, когда привычные физические нагрузки дома или на работе кажутся непосильными, вызывают чувство недовольства и раздражительности. Также на нехватку витаминов указывает сухость кожи, частое повреждение слизистых, снижение зрения, возникающие по непонятным причинам проблемы с деснами, шатающиеся зубы. В этом случае врач призвала сдать анализы на полный спектр витаминов.

Чаще всего, по словам Драпкиной, врачи видят недостаток витамина D. Терапевт подчеркнула, что он является серьезным агентом для поддержания иммунитета. Содержится он в яйцах и мясных продуктах, незаменимых для рациона.

Кроме того, может возникнуть недостаток витамина А при отказе от сливочного масла, а оно является одним из источников этого жирорастворимого витамина.

Также нередко встречается недостаток витаминов группы В. Их источники — крупы, цельнозерновой хлеб, орехи, бобовые, говядина, яичный желток.