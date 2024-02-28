Пять пожаров произошло в Псковской области за двое суток

09:19, 28 февраля 2024, ПАИ

Пять пожаров ликвидировали пожарные подразделения по Псковской области за двое суток. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

27 февраля в 12:46 на улице 111-й Стрелковой Дивизии в Острове выгорел моторный отсек в автомобиле BMW 525 1993 года выпуска. Предварительно возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки в моторном отсеке. Автомобиль удалось спасти от огня.

В 14:49 в бесхозном строении на улице Крепостной в Гдове огонь повредил пол, стену и потолочное перекрытие. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём. Строение удалось спасти.

Также в 14:49 в жилом доме на две семьи на улице Космонавтов в Острове огонь повредил обшивку стены в кухне. Предположительно пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки на кухне. От огня удалось спасти жилой дом и хозпостройку.

В 20:26 в жилом доме на улице Майской в Пскове в комнате огнем повреждена стена и пол. В результате пожара пострадала 72-летняя женщина, она от госпитализации отказалась. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки внутри комнаты. Жилой дом удалось спасти.

Кроме того, 28 февраля в 2:35 на втором этаже пятиэтажного дома на улице Льва Толстого в Пскове огонь повредил в комнате пол и стены. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электропроводки внутри комнаты.

Спасатели эвакуировали 13 человек, в том числе двух детей.