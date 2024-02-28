Подведены итоги финала школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет» в Псковской области

13:14, 28 февраля 2024, ПАИ

Подведены итоги регионального финала школьной баскетбольного лиги «КЭС-баскет» в Псковской области, который прошёл в Пскове 26 и 27 февраля. Об этом сообщается в группе турнира в соцсети «ВКонтакте».

В финале среди девушек между Локнянской школой и школой №1 из Острова уверенную победу со счётом 73:15 одержали баскетболистки из Локни. Третье место досталось спортсменкам Куньинской школы. Лучшим игроком турнира признали Ингу Кулакову из Локни. На её счету 19 очков и 11 подборов.

Псковский технический лицей оказался сильнее великолукской гимназии имени Софьи Ковалевской и со счётом 62:56 вырвал победу в финале соревнований. Бронзу турнира забрали ученики школы №1 из Невеля. MVP турнира вручили псковичу Александру Попову, который сумел заработать 45 очков и совершить 18 подборов.

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