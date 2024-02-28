Новосокольники станут центром региональной акции «Воинский подвиг глазами детей»

11:51, 28 февраля 2024, ПАИ

Новосокольники станут центром региональной акции «Воинский подвиг глазами детей». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Новосокольнического района.

Проведение областной патриотической акции «Воинский подвиг глазами детей» предварительно пройдёт 27 апреля в Новосокольниках.

В акции будут участвовать подростковые патриотические отряды из муниципальных образований Псковской области, прибудут гости из Беларуси и Казахстана.

Дети соберут посылки и напишут письма участникам специальной военной операции «Своих не бросаем!». Пройдет митинг и возложение цветов на мемориалах. Будет организован мастер-класс по оказанию первой медпомощи. Не обойдется и без военно-спортивных состязаний – «Щит России».

Концертная программа с участием молодёжных творческих коллективов региона и гостей под названием «Память хранят молодые» завершит мероприятие.

Акция областного уровня с участием представителей Беларуси и Казахстана обещает быть насыщенной и интересной.

Отметим, что в 2024 году мероприятие приурочено к 80-летней годовщине подвига Героя Советского Союза Алии Молдагуловой.

Заявки участников принимаются Псковским областным центром народного творчества до 7 апреля.