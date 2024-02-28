Пскович угрожал убийством охраннику из-за смерти собаки

12:39, 28 февраля 2024, ПАИ

Уголовное дело в отношении псковича, напавшего на охранника и угрожавшего ему убийством из-за смерти собаки, направлено в суд, сообщили ПАИ в пресс-службе городской прокуратуры.

В декабре 2023 года пскович обнаружил у своей собаки хаски кровь и глубокие раны под ухом. Мужчина обработал раны, лечил собаку, однако через два дня животное умерло. Он решил, что его собаку загрыз ротвейлер, который живёт на территории находящейся рядом автобазы, находится на свободном выгуле и неоднократно забегал на территорию участка мужчины.

Пскович пошёл на автобазу, чтобы поговорить с хозяином собаки. Подойдя к автобазе, он постучал в помещение охраны, зашёл туда и увидел лежащего на диване ротвейлера. Охранник пояснил, что собака ничейная, а он просто подкармливает её. Пскович сказал, что ротвейлер загрыз его собаку и стал высказываться в адрес охранника нецензурной бранью. Завязался словесный конфликт, и мужчина несколько раз ударил охранника в лицо. Охранник стал тащить псковича к выходу из помещения, но тот достал из кармана нож, приставил его к лицу охранника и стал угрожать убийством ему и его собаке. Затем мужчина несколько раз ударил охранника ногой, а когда увидел, что у того потекла кровь из носа, извинился и стал оказывать медицинскую помощь, после чего ушёл.

При медицинском осмотре у охранника обнаружили перелом костей лицевого скелета. Псковичу грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.