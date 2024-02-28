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Общество

В Псковской области вдвое снизилось количество выявленных фальшивых купюр

В 2023 году в банковской системе Псковской области выявлено 57 фальшивых банкнот и монет. Их количество, по сравнению с 2022 годом, снизилось на 55%. Псковская область вошла в число лидеров среди регионов Северо-Западного федерального округа по снижению количества поддельных банкнот. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского отделения Центробанка.

Основная часть обнаруженных в регионе подделок – банкноты номиналом 5000 рублей. Также из оборота было изъято 12 поддельных тысячных, две пятисотрублевые банкноты и четыре 10-рублевые монеты. Кроме того, в регионе была обнаружена одна фальшивая банкнота номиналом 100 евро и три стодолларовые купюры.

Чаще всего злоумышленники подделывают пятитысячные и тысячерублевые банкноты. Эти номиналы всегда следует проверять на подлинность. Особую бдительность стоит проявлять при наличных расчетах в местах, где нет специального оборудования.

После появления информации о выходе в обращение модернизированных банкнот Банк России выявил новую схему обмана: мошенники стали предлагать обменять старые банкноты на новые или проверить подлинность новых банкнот с помощью мобильного приложения, установить которое следует по направленной ссылке. После его установки злоумышленники получают доступ к телефону, а значит, к банковским счетам и приложениям, и похищают средства.

«Игнорируйте такие предложения, никакой срочной замены денег нет и не будет. Новые банкноты будут появляться в обращении постепенно, заменяя банкноты прежних модификаций, которые будут выводиться из обращения в связи с износом. Если вас принуждают к обмену – это мошенники. Не устанавливайте никакие приложения по ссылкам от неизвестных отправителей», – рекомендовал заместитель управляющего Отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Валерий Фролов.

Подробную информацию о дизайне и защитном комплексе денежных знаков, а также актуальную версию мобильного приложения «Банкноты Банка России» можно найти на официальном сайте Банка России.

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