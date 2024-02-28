Медиашкола «PROрегионы» проходит в штабе общественной поддержки в Пскове

12:47, 28 февраля 2024, ПАИ

Медиашкола «PROрегионы» проходит в штабе общественной поддержки Псковской области сегодня, 28 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Спикеры заверили, что программа выверена до мелочей и в ней присутствует только самая нужная информация без лишних слов.

В качестве первого спикера выступил ведущий телеканала НТВ Игорь Полетаев с лекцией о формировании личного бренда.

«Моё формирование личного бренда заключалось в том, что я просто работал. Пахал и пахал. Начал я работать в РБК. Там я был редактором, корреспондентом, и всё, что я там делал, это работал. В первую очередь я учился у других – у своих коллег, которые были большими профессионалами. Когда у вас есть желание чего-то достичь, то вам не нужно заставлять себя что-то делать. Эта искорка будет толкать вас на действия», – отметил он.

Спикер рассказал, что, чтобы поддерживать личный бренд, необязательно вести соцсети. Главное – делать качественный продукт, который будет востребован у аудитории.