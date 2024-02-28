Невельчанка обокрала дом, пока его хозяйка спала

13:39, 28 февраля 2024, ПАИ

Жительница Невеля обокрала дом, пока его хозяйка спала. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

26 февраля из дома на улице Герцена в Невеле были украдены телефон и ноутбук. Причиненный ущерб составил 25 тысяч рублей.

Злоумышленницей оказалась безработная, ранее судимая 38-летняя горожанка. По версии следствия, она проникла в дом и совершила кражу, пока хозяйка спала.

Полицейские обнаружили и изъяли похищенное.

В отношении невельчанки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.