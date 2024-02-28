Шесть лет тюрьмы грозит жителю Невельского района за кражу музыкального центра с чужой дачи

13:56, 28 февраля 2024, ПАИ

Житель Невельского района украл музыкальный центр с чужой дачи. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В деревне Кузьмино Невельского района злоумышленник взломал входную дверь в дачном доме и украл оттуда музыкальный центр и другое имущество. В совершении преступления подозревается безработный, ранее судимый 41-летний житель Невельского района.

Похищенный музыкальный центр полицейские изъяли.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Ведется следствие.