Шесть лет тюрьмы грозит жителю Невельского района за кражу музыкального центра с чужой дачи
Житель Невельского района украл музыкальный центр с чужой дачи. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В деревне Кузьмино Невельского района злоумышленник взломал входную дверь в дачном доме и украл оттуда музыкальный центр и другое имущество. В совершении преступления подозревается безработный, ранее судимый 41-летний житель Невельского района.
Похищенный музыкальный центр полицейские изъяли.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Ведется следствие.
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