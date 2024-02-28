Какую пневмонию чаще всего выявляют у пациентов псковской инфекционки в текущем эпидсезоне

16:37, 28 февраля 2024, ПАИ

В эпидсезоне 2023-2024 года внебольничные пневмонии имеют смешанную вирусно-бактериальную природу. Среди атипичных возбудителей заболевания преобладает микоплазма. Об этом заявила заместитель главного врача Псковской областной инфекционной клинической больницы Галина Горбунова в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 28 февраля.

Согласно статистике, таких больных поступило 72 пациента за период с декабря 2023 года по неполный февраль 2024 года, что составило 20,4% от общего числа поступивших на лечение. По словам Галины Горбуновой, также преобладает пневмония, вызванная гемофильной палочкой. Всего с декабря по настоящее время таких больных выявлено 54 человека.

Детей было в три раза больше, отметила эксперт. Кроме того, преобладающим возбудителем стал пневмококк.

«Пневмонии различаются по тяжести течения, и этиотропное лечение зависит от диагностики, то есть вида лечения пневмонии. Дальнейшая тактика от доктора определена: либо лечение заключается в антибиотиках, либо это противовирусные препараты, назначается дальнейшее симптоматическое лечение. Это очень важно, чем раньше идентифицируем заболевание, тем благоприятнее и быстрее будет исход для пациента», – отметила Галина Горбунова.