Станислав Стармолотов стал гостем «Среды обитания»

16:09, 28 февраля 2024, ПАИ

Программа «Среда обитания» вышла в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 28 февраля. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной стал Станислав Стармолотов, врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Как гость оценивает качество уборки и обслуживания дорог в регионе этой зимой? Хватит ли мощностей по производству асфальта? Как идут работы по строительству Северного обхода? Какова судьба рейса Псков – Минск и куда еще было бы можно запустить востребованные авиарейсы из Пскова? Какие работы запланированы в псковском аэропорту на 2024 год?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания». Видеотрансляцию программы смотрите на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в «ВК».