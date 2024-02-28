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Глава дорожного хозяйства рассказал, когда начнётся ремонт дорог в Псковской области

Ремонт дорог в Псковской области начнётся после схода снега, заявил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Фото: ПАИ

Переходы через ноль страшны для тех дорог, на которых давно не проводились ремонтные работы, отметил он.

«Переход через ноль, то есть замораживание и оттаивание, приводит к разрушению конструкции. Плюс те дороги, где был аварийный ямочный ремонт, разрушаются именно в периоды оттаивания. Сейчас у нас наступила весна и начался период разрушения», – рассказал спикер.

Помимо этого, спикер считает, что некорректно сравнивать псковские дороги с дорогами стран Скандинавии, поскольку дороги там не лучше псковских, а местами даже хуже.

«Что касается стран Скандинавии, то, чтобы сравнивать наши дороги, надо пожить там и с центральных улиц отъехать подальше. В Финляндии дороги ничуть не лучше, чем в Псковской области. Отвечаю ответственно, сам не раз видел», – сказал Станислав Стармолотов.

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