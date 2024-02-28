Глава дорожного хозяйства рассказал, когда начнётся ремонт дорог в Псковской области

16:57, 28 февраля 2024, ПАИ

Ремонт дорог в Псковской области начнётся после схода снега, заявил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Переходы через ноль страшны для тех дорог, на которых давно не проводились ремонтные работы, отметил он.

«Переход через ноль, то есть замораживание и оттаивание, приводит к разрушению конструкции. Плюс те дороги, где был аварийный ямочный ремонт, разрушаются именно в периоды оттаивания. Сейчас у нас наступила весна и начался период разрушения», – рассказал спикер.

Помимо этого, спикер считает, что некорректно сравнивать псковские дороги с дорогами стран Скандинавии, поскольку дороги там не лучше псковских, а местами даже хуже.

«Что касается стран Скандинавии, то, чтобы сравнивать наши дороги, надо пожить там и с центральных улиц отъехать подальше. В Финляндии дороги ничуть не лучше, чем в Псковской области. Отвечаю ответственно, сам не раз видел», – сказал Станислав Стармолотов.