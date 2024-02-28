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Общество

Основной причиной задержки авиарейсов являются погодные условия – Станислав Стармолотов

На вопрос, есть ли методы решения проблемы задержек авиарейсов или это связано с метеоусловиями, ответил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Станислав Стармолотов: «Основной причиной задержки авиарейса являются погодные условия». Фото: ПАИ

«Это авиация, и одна из её основных составляющих – это метеорологические условия: если они не соответствуют авиационным нормативам, то никто не полетит и не будет рисковать пассажирами», – объяснил он.

Станислав Стармолотов посоветовал предварительно проанализировать, какая погода ожидается в день, когда человек планирует улететь.

«Снегопады глобальную роль не играют, потому что у нас в этом году проблем с очисткой полосы нет. Задержка рейса по причине неготовности полосы – единичные случаи, а так по большому счёту это низкая облачность, боковой ветер, туман, который не позволяет приземлиться, ну и бывает поломка судна, один из видов проблемы», – заключил Станислав Стармолотов.

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