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Ещё одну пару «Ласточек» могут запустить между Псковом и Санкт-Петербургом

Ещё одну пару «Ласточек» могут запустить между Псковом и Санкт-Петербургом, заявил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Ещё одну пару «Ласточек» могут запустить между Псковом и Санкт-Петербургом. Фото: ПАИ

«Очень востребовано это направление. Максимальное количество рейсов, которое возможно, уже стоит. Максимальное количество, которое допустимо в сутки, реализовано… Сейчас идёт работа, как можно добавить ещё пару поездов», – отметил Станислав Старомолотов.

Необходимо электрифицировать железнодорожные пути Псковской области – это позволило бы сократить время в пути до Санкт-Петербурга на 30-40 минут, но, «к сожалению, это направление для РЖД экономически нецелесообразно. Транспортных потоков, которые были бы обоснованы, кроме пассажирских, практически нет», – сказал врио председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Станислав Стармолотов подчеркнул, что в апреле будут частично ремонтироваться железнодорожные пути и это позволит поездам набирать необходимую скорость.

«И плюс у нас большие надежды на нашу отечественную разработку: это гибридный дизель-электрический локомотив, который имеет возможность передвигаться как на дизельной тяге, так и на батареях», – добавил он и заметил, что внедрение этого локомотива позволит сократить время пребывания в пути на 20-30 минут.

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