В полдень Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию

08:33, 29 февраля 2024, ПАИ

29 февраля в 12:00 президент РФ Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному Собранию. Нынешнее обращение главы государства к законодателям – 19-е. Это ежегодное мероприятие, выступлений не было только в 2017-м и 2022-м.

Президент выйдет на трибуну в московском Гостином Дворе. Послание будут транслировать все ведущие телеканалы и радиостанции России. Продолжительность пока не известна: федеральные каналы отводят час. Бывали речи короче, но некоторые длились и около двух часов.

Традиционно содержание послания главы государства держат в секрете до последнего момента. Акценты отличаются в зависимости от внутренних и внешнеполитических условий, отмечает РИА Новости. В 2018-м президент много говорил о новых видах российских вооружений. В 2022-м выступление отменили из-за динамично меняющейся обстановки в связи со специальной военной операцией (СВО). Прошлогоднее ожидаемо было посвящено ходу СВО и противостоянию с коллективным Западом.

Нынешнее мероприятие состоится не только на фоне продолжающейся СВО, но и незадолго до выборов главы государства, на которые Путин идет самовыдвиженцем.

Хотя содержание речи хранят в тайне, некоторая информация все же поступила. На февральской встрече с рабочими «Уралвагонзавода» президент рассказал, что могут быть озвучены новые меры поддержки семей. Эксперты сходятся в том, что социальная тематика станет доминирующей.