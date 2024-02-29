Школу №23 капитально отремонтируют в Пскове

09:00, 29 февраля 2024, ПАИ

В ближайшее время в Пскове начнется капитальный ремонт школы №23. Обновление пройдет по масштабной федеральной программе «Модернизация школьных систем образования». Подрядчик уже определен. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Борис Елкин.

«Работы предстоит много: заменить кровлю, окна и двери, отремонтировать спортзал и библиотеку, пищеблок и столовую, вестибюль и коридоры, санузлы и классы биологии, химии, информатики, физики и технологии. Предусмотрено художественное оформление стен в рекреациях. Капремонт также включает замену инженерных систем, устройство пандуса для маломобильных граждан и обеспечение пожарной безопасности», – рассказал Борис Елкин.

Переселять всю школу на время ремонта необходимости нет: основной объем работ планируется на лето. Но часть классов со своими учителями временно «переедет» в соседние школы. «Главная задача – начать новый учебный год в отремонтированном здании!» – заключил глава города.