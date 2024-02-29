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Общество

Псковские школьники могут принять участие в олимпиаде по финансовой грамотности

Всероссийская онлайн-олимпиада для учеников 1–9-х классов стартует 1 марта на образовательной платформе Учи.ру. Школьники научатся формировать полезные финансовые привычки и познакомятся с основами предпринимательства. Принять участие в олимпиаде можно в любой день до 31 марта включительно, сообщили ПАИ в пресс-службе псковского отделения Центробанка.

В прошлом году в мероприятии приняли участие более 8,5 тысячи школьников из Псковской области.

В этом году ученикам предстоит разобраться, чем акции отличаются от облигаций, как ставить финансовые цели и достигать их, грамотно выбрать вклад, получить финансовую защиту имущества и возместить непредвиденные убытки. Будут обсуждаться вопросы о том, как правильно реагировать на действия мошенников, которые пытаются получить деньги обманным путем. Кроме того, ребята смогут построить город, добиться определенного уровня развития и прибыльности бизнеса с экологичным производством.

Олимпиаду откроет онлайн-урок заместителя председателя Банка России Валерия Казарина «Проектный подход: в учебе и жизни».

Начало урока – 1 марта в 9:30 по московскому времени. Трансляция будет доступна на странице мероприятия, в личных кабинетах на платформе Учи.ру, а также в сообществе Банка России в социальной сети «ВКонтакте», где можно будет задать вопросы спикеру.

Для участия в олимпиаде нужно зарегистрироваться на сайте или войти с логином и паролем от платформы Учи.ру.

В зависимости от количества набранных баллов участники получат диплом, грамоту или сертификат. Награды будут доступны в личных кабинетах.

Организаторы олимпиады – Банк России, Минфин России, Минэкономразвития России и образовательная платформа Учи.ру в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

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