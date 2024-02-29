Губернатор анонсировал выступление в Пскове оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем телеграм-канале анонсировал выступление в регионе оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.
«В марте мы отметим два значимых юбилея в мире музыки – 185 лет со дня рождения Модеста Мусоргского и 180 лет со дня рождения Николая Римского-Корсакова. В честь этих дат в регионе будет реализован целый ряд проектов. Одним из самых ярких мероприятий станет 50-й, юбилейный Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова», – сообщил губернатор.
Слушатели увидят и услышат Санкт-Петербургский Балет, Симфонический оркестр Петрозаводской государственной консерватории, ансамбль «Солисты Екатерины Великой».
«Грандиозным закрытием фестиваля станет опера «Хованщина» в исполнении оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева», – сообщил Михаил Ведерников.
Фестиваль состоится в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом России.
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