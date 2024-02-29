Владимир Путин: Мы сберегли единство страны, не позволили разорвать её на части

12:26, 29 февраля 2024, ПАИ

Граждане России сберегли единство страны, не позволили разорвать её на части, заявил президент России Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию сегодня, 29 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Россияне доказали, что вместе способны решать самые сложные задачи и отвечать на непростые вызовы, заметил президент.

«Мы уже доказали, что способны решать самые сложные задачи, отвечать на любые самые сложные вызовы. Например, отразили агрессию международного терроризма, сберегли единство страны, не позволили разорвать её на части в своё время. В своё время мы поддержали наших братьев и сестер, их волю быть с Россией, и в этом году десять лет легендарной русской весне. Но и сейчас энергия, искренность, мужественность её героев, их любовь к Родине, которую они пронесли через поколения, безусловно, вызывают гордость», – отметил Владимир Путин.

Напомним, что Владимир Путин сегодня обращается с традиционным посланием к Федеральному Собранию. Церемония проходит в московском Гостином Дворе. Нынешнее обращение главы государства к законодателям – 19-е.

Традиционно на церемонию приглашено около тысячи человек. В их число вошли сенаторы, депутаты Госдумы РФ, члены Правительства РФ, а также представители администрации президента, главы Конституционного и Верховного судов, члены Общественной палаты, Государственного совета, представители основных конфессий, дипломаты. Среди участников – главы регионов, в том числе губернатор Псковской области Михаил Ведерников.