Путин: Большая многодетная семья должна стать нормой для России

12:47, 29 февраля 2024, ПАИ

Большая многодетная семья должна стать нормой для России, заявил президент Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию 29 февраля.

По словам главы государства, сегодня многие страны сталкиваются со снижением рождаемости. Молодые люди откладывают рождение детей «на потом», устраивая свой быт. «Большая многодетная семья должна стать нормой, ориентиром всей государственной стратегии. В горизонте ближайших 6 лет мы должны добиться устойчивого роста рождаемости. Для этого будут приняты дополнительные меры, в том числе регионального развития», – заявил президент.

Владимир Путин подчеркнул, главное предназначение семьи – рождение детей. «Мы выбираем жизнь. Россия была и остается оплотом традиционных ценностей, наш выбор разделяют миллионы людей в мире, в том числе в западных странах», – отметил Путин.