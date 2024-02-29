Волнообразное снижение заболеваемости туберкулезом отмечается в Псковской области – Роспотребнадзор

13:22, 29 февраля 2024, ПАИ

За последние десять лет отмечается волнообразное снижение заболеваемости туберкулезом в Псковской области. В 2023 году было зарегистрировано 125 новых случаев заболевания, сообщили специалисты в ходе расширенной коллегии по результатам деятельности регионального Роспотребнадзора в 2023 году и задачах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и защите прав потребителей в 2024 году.

На сегодняшний день туберкулез остаётся проблемой здравоохранения, требующей постоянного внимания, надзора и контроля. В 2023 году зарегистрировано 125 новых случаев, в том числе заболели туберкулезом пятеро детей, среди подростков случаев не зарегистрировано.

Низкий процент выполнения плана флюорографических исследований отмечался в Гдовском, Куньинском, Великолукском, Новоржевском районах.

Кроме того, эпидситуация по ВИЧ-инфекции остаётся напряжённой. В области в 2023 году зарегистрировано 142 новых случая ВИЧ-инфицированных, в том числе двое детей до 17 лет.

Достигнуто увеличение охвата тестированием на ВИЧ. В 2023 году такое обследование прошли 32,1% жителей.