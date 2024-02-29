Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Волнообразное снижение заболеваемости туберкулезом отмечается в Псковской области – Роспотребнадзор

За последние десять лет отмечается волнообразное снижение заболеваемости туберкулезом в Псковской области. В 2023 году было зарегистрировано 125 новых случаев заболевания, сообщили специалисты в ходе расширенной коллегии по результатам деятельности регионального Роспотребнадзора в 2023 году и задачах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и защите прав потребителей в 2024 году.

На сегодняшний день туберкулез остаётся проблемой здравоохранения, требующей постоянного внимания, надзора и контроля. В 2023 году зарегистрировано 125 новых случаев, в том числе заболели туберкулезом пятеро детей, среди подростков случаев не зарегистрировано.

Низкий процент выполнения плана флюорографических исследований отмечался в Гдовском, Куньинском, Великолукском, Новоржевском районах.

Кроме того, эпидситуация по ВИЧ-инфекции остаётся напряжённой. В области в 2023 году зарегистрировано 142 новых случая ВИЧ-инфицированных, в том числе двое детей до 17 лет.

Достигнуто увеличение охвата тестированием на ВИЧ. В 2023 году такое обследование прошли 32,1% жителей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 февраля 2024

Владимир Путин предложил продлить программу маткапитала до 2030 года
29 февраля 2024

ПАИ-live: итоги проекта «Твой регион – твои возможности 2.0» в Псковской области  
29 февраля 2024

Более 210 млрд рублей получат регионы из федерального бюджета для обновления общественного и школьного транспорта
29 февраля 2024

Садовые товарищества включат в программу социальной газификации
29 февраля 2024

Владимир Путин предложил продлить семейную ипотеку до 2030 года
29 февраля 2024

«Курс молодого бойца. Информационный фронт» приглашают пройти псковскую молодёжь
29 февраля 2024

Владимир Путин обозначил задачи на дальнейшее развитие отечественной технологической базы
29 февраля 2024

Псковский театр драмы представил стажёрскую группу

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...