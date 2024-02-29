Владимир Путин сообщил о налоговых вычетах для всех, кто регулярно проходит диспансеризацию и сдаёт нормативы ГТО

13:08, 29 февраля 2024, ПАИ

С 2025 года налоговые вычеты начнут получать граждане, которые регулярно проходят диспансеризацию и успешно сдают нормативы ГТО. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

«За последние годы у нас в разы выросло число граждан, которые регулярно занимаются спортом. Это одно из наших значимых достижений. Нужно поощрять людей, которые ответственно относятся к своему здоровью», – отметил глава государства.

Владимир Путин добавил, что со следующего года налоговые вычеты начнут получать граждане, которые регулярно и на плановой основе проходят диспансеризацию и успешно сдают нормативы ГТО.