Владимир Путин сообщил о налоговых вычетах для всех, кто регулярно проходит диспансеризацию и сдаёт нормативы ГТО
С 2025 года налоговые вычеты начнут получать граждане, которые регулярно проходят диспансеризацию и успешно сдают нормативы ГТО. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.
«За последние годы у нас в разы выросло число граждан, которые регулярно занимаются спортом. Это одно из наших значимых достижений. Нужно поощрять людей, которые ответственно относятся к своему здоровью», – отметил глава государства.
Владимир Путин добавил, что со следующего года налоговые вычеты начнут получать граждане, которые регулярно и на плановой основе проходят диспансеризацию и успешно сдают нормативы ГТО.
Более 210 млрд рублей получат регионы из федерального бюджета для обновления общественного и школьного транспорта
Владимир Путин обозначил задачи на дальнейшее развитие отечественной технологической базы