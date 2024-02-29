Кинолекторий в рамках ВФМ-2024 познакомит гостей с достижениями российского и мирового кинематографа

13:14, 29 февраля 2024, ПАИ

Кинолекторий общества «Знание» на ВФМ-2024 познакомит гостей с достижениями российского и мирового кинематографа на Всемирном фестивале молодёжи 2 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Кинолекторий организован Российским обществом «Знание» как часть образовательной программы фестиваля.

На протяжении пяти дней в кинолектории пройдут показы легендарных российских фильмов, а известные отечественные актеры, режиссеры и продюсеры выступят с лекциями о значении кино в современном мире. Молодые зрители увидят завоевавшие огромную популярность российские художественные фильмы: «Чебурашка» (Дмитрий Дьяченко), «Лед-3» (Юрий Хмельницкий), «Нюрнберг» (Николай Лебедев), «Вызов» и «Холоп-2» (Клим Шипенко), «Повелитель ветра» (Игорь Волошин) и «Хронос» (Роман Просвирнин, Дмитрий Аболмасов).

Запланирован специальный показ многосерийного фильма «20/22» (Андрей Симонов). Будут представлены и документальные киноленты «Лаборатория смерти. Апокалипсис по-японски» (Овез Нарлиев), «Без срока давности. Жертвоприношение. Дети» (Игорь Холодков).

Программу показов сопроводят лекции и творческие встречи с известными представителями киноиндустрии. Для молодежи выступят кинорежиссер, сценарист, продюсер Клим Шипенко, летчик-космонавт, Герой Российской Федерации, исполнитель одной из ролей в фильме «Вызов» Петр Дубров, актеры и актрисы кино Аристарх Венес, Дарья Кукарских, Сергей Лавыгин, Анна Савранская, советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, педагог Михаил Горевой. Также среди спикеров актер театра и кино, кинорежиссер, продюсер, радиоведущий Александр Самойленко, генеральные продюсеры фильма «Нюрнберг» Мария Журомская и Эльмира Айнулова, генеральный продюсер картины «Хронос» Дмитрий Белосохов, генеральный продюсер проекта «Сто лет тому вперед» Александр Андрющенко и другие.

Лекторы обсудят роль кинематографа в формировании нравственных ценностей и сохранении исторической правды, поделятся мнениями о влиянии кинофильмов на каждого человека и общество в целом. Слушатели узнают нюансы съемок, познакомятся с историей создания культовых кинокартин, в том числе нашумевшего проекта «Вызов» – первого игрового фильма, снятого в космосе. «Кино всегда было востребованным и популярным видом искусства, и мы можем смело гордиться работами выдающихся советских и российских кинематографистов. Они не просто снимают захватывающие фильмы, а ставят перед зрителями серьезные вопросы, вовлекая их в процесс познания мира. Поэтому работая над образовательной программой Всемирного фестиваля молодежи, мы постарались подготовить для участников кинолектория Знание.Кино подборку фильмов, которые не оставят никого равнодушными. А встречи с именитыми лекторами, убежден, будут увлекательными и подарят участникам новые знания», – сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Площадками для кинопоказов и встреч с экспертами киноиндустрии станут терминалы «Ф», «З», а также зал «Лобачевский» Международного аэропорта ВФМ в Городе молодёжи мира, который создан специально для фестиваля в «Сириусе». Полная программа кинолектория Знание.Кино опубликована на сайте ВФМ. События отмечены логотипом Российского общества «Знание», их также можно найти в программе, набрав в строке поиска название кинолектория.

Напомним, Всемирный фестиваль молодежи организован по указу президента России Владимира Путина на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта. Российское общество «Знание» выступает генеральным партнером образовательной программы фестиваля.