Путин предложил повысить уровень оплаты труда преподавателей фундаментальных дисциплин в вузах

13:22, 29 февраля 2024, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию 29 февраля предложил повысить уровень оплаты труда преподавателей фундаментальных дисциплин в вузах.

«Профессиональные основы закладывают на первых курсах, где преподают фундаментальные дисциплины. Считаю необходимым повысить уровень зарплаты преподавателей этих дисциплин», - сказал президент, отметив, что в пилотном режиме это будет внедряться с 1 сентября.

На это потребуется около 1,5 млрд, в следующем - около 4,5 млрд рублей.

«Будем поддерживать вузы, которые стремятся развиваться. На эти цели у нас рассчитана программа «Приоритет 2030» с финансированием до конца года. Предлагаю продлить ее еще на шесть лет, выделив на это 190 млрд рублей», - заявил Путин.

Критериями эффективности вузов должны быть кадровые и технологические разработки, создание качественных стартапов, отметил глава государства.

До 2030 года в России планируют построить 25 университетских кампусов. Президент предложил расширить программу и построить не менее 40 студгородков.

«На эти цели предстоит выделить не менее 400 млрд рублей, предусмотрев все условия для учебы, работы, воспитания детей студентами и аспирантами. Надо по полочкам разобрать все жизненные ситуации, с которыми сталкиваются молодые родители, и с учётом этого настроить работу госуслуг, соцсферы, здравоохранения, городской и сельской инфраструктуры», - отметил президент.