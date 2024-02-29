И. о. директора Псковского областного центра народного творчества Наталья Белова станет гостьей программы «Минкульт»

14:06, 29 февраля 2024, ПАИ

Исполняющая обязанности директора Псковского областного центра народного творчества Наталья Белова стала гостьей программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, в 14:00.

«Открытие года»: какие проекты псковских специалистов под руководством Натальи Беловой были оценены на федеральном уровне?

Сохранить наследие: какие псковские традиции внесены в российский реестр объектов нематериального культурного достояния?

Новые туристические маршруты: какие районы Псковской области могут стать центрами притяжения из-за богатой народной культуры?

80 лет: как Центр народного творчества проведет юбилейный год?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Минкульт» сегодня в 14.00 на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM)