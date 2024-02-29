Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

И. о. директора Псковского областного центра народного творчества Наталья Белова станет гостьей программы «Минкульт»

Исполняющая обязанности директора Псковского областного центра народного творчества Наталья Белова стала гостьей программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, в 14:00.

Наталья Белова. Фото: ПАИ

«Открытие года»: какие проекты псковских специалистов под руководством Натальи Беловой были оценены на федеральном уровне?

Сохранить наследие: какие псковские традиции внесены в российский реестр объектов нематериального культурного достояния?

Новые туристические маршруты: какие районы Псковской области могут стать центрами притяжения из-за богатой народной культуры?

80 лет: как Центр народного творчества проведет юбилейный год?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Минкульт» сегодня в 14.00 на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM)

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 февраля 2024

Владимир Путин предложил продлить программу маткапитала до 2030 года
29 февраля 2024

До конца приёмной кампании в вузы выпускникам разрешат пересдавать ЕГЭ
29 февраля 2024

Владимир Путин: Боевые возможности армии России увеличились многократно
29 февраля 2024

Владимир Путин: Абсолютное большинство россиян поддержали СВО
29 февраля 2024

Владимир Путин: Мы сберегли единство страны, не позволили разорвать её на части
29 февраля 2024

Владимир Путин выступает с посланием Федеральному Собранию
29 февраля 2024

Михаил Ведерников возглавил псковскую делегацию на оглашении послания президента
29 февраля 2024

В полдень Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...