Псковский театр драмы представил стажёрскую группу

13:31, 29 февраля 2024, ПАИ

При труппе Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина создана группа из пяти стажеров, в которую вошли студенты выпускного курса колледжа искусств и участник любительской актерской студии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

Стажеры уже играют в некоторых репертуарных спектаклях Пушкинского театра, принимали участие в режиссерской лаборатории «Мо Янь феста» и новогоднем детском спектакле, а также имеют опыт работы в негосударственных театрах. В группу вошли: Ульяна Гноевая, студентка 4 курса Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова; Олег Григорьев, студент 4 курса Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова; Эвелина Миролюбова, студентка 4 курса Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова; Александр Петровский, студент 4 курса Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова; Алексей Трофименко, выпускник студии актерского мастерства артиста Псковского театра драмы Камиля Хардина.

Творческие биографии стажеров появились в разделе «Труппа» на сайте Псковского театра драмы.