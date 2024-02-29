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Экономика

Амнистию для некрупного бизнеса, который пользовался схемами оптимизации налогов, объявят в России

Амнистию для некрупного бизнеса, который пользовался схемами оптимизации налогов, объявят в России. Об этом в своём послании Федеральному Собранию 29 февраля сообщил президент Владимир Путин.

«Прошу проработать параметры амнистии в отношении некрупных компаний, которые вынужденно пользовались схемами налоговой оптимизации, чтобы они отказались от искуственного дробления бизнеса и перешли на работу в белую. Никаких санкций, штафов, никаких пересчётов налогов за предыдущий период не будет. В этом смысл амнистии», - подчеркнул Путин.

«Мы пошли на временный мораторий на проверки эта мера себя оправдала. Поэтому с 1 января 2025 года предлагаю отказаться от временного моратория и перейти на рискоориентированный подход, закрепив его законодательно», - предложил президент. Таким образом, получится минимизировать число проверок.

«Предлагают некрупному бизнесу раз в 5 лет разрешать офрмлять кредитные каникулы, которые не будут сказываться на кредитной истории», - добавил Путин.

В целом налоговый режим для предприятий среднего и малого бизнеса должен быть смягчен, подчеркнул президент.

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